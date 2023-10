Wetterprognose: Wechselhaftes Wochenende mit Regen und Wind

Am Wochenende stabilisiert sich das Wetter unter zunehmendem Zwischenhocheinfluss allmählich. Mit der Intensivierung eines Tiefs über dem Atlantik gelangt der Alpenraum aber erneut in eine

. Der Wochenstart verläuft im Süden schließlich trüb und zunehmend nass, nördlich des Alpenhauptkamms verstärkt sich der Südföhn. In der Nacht auf Dienstag bricht dieser zusammen, der Dienstag verläuft dann wieder verbreitet unbeständig.

ausfallen. Der an der Alpennordseite noch teils kräftige West- bis Nordwestwind lässt hingegen rasch nach.gehen vor allem von Unterkärnten bis ins Südburgenland, stellenweise aber auch ganz im Norden anfangs ein paar Regenschauer nieder. Tagsüber klingen diese ab und dann setzt sich verbreitet ein headtopics.com

durch. Im Donauraum weht anfangs mäßiger bis lebhafter Westwind, im Tagesverlauf lässt der Wind nach und dreht mehr auf südliche Richtungen.stauen sich im Süden die Wolken, Regentropfen fallen aber nur vereinzelt. An der Alpennordseite verläuft der Tag mit föhnigen Auflockerungen weitgehend freundlich und trocken, auch der Hochnebel im östlichen Flachland lockert tagsüber mit dem auffrischenden Südostwind allmählich auf.

