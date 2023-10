Unbeständiges Wetter mit Regen und Wind

Ein ausgeprägter Tiefdruckkomplex erstreckt sich vom Atlantik bis nach Europa und sorgt mit einigen Fronten weiterhin für oft unbeständiges und teils nasses Wetter. In der Nacht auf Freitag rollte schon aus Westen die nächste Kaltfront Richtung Alpen, über Oberitalien bildete sich zudem neuerlich ein Tiefdruckgebiet. Das bringt uns zunächst für einige Stunden kräftigen Regen.

startet trüb und häufig nass, besonders vom Wald- und Weinviertel bis ins Burgenland regnet es bis in die Mittagsstunden noch kräftig. Im Westen fällt anfangs bis gegen 1800 m herab Schnee. Tagsüber klingt der Regen dort ab und die Wolken lockern etwas auf, an der Alpennordseite ziehen aber weitere Schauer durch. Am Nachmittag kommt dann vor allem im Süden die Sonne zum Vorschein. Im Norden und Osten weht kräftiger West- bis Nordwestwind.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Unbeständiges Wetter am Nationalfeiertag erwartetStark bewölkter Himmel, zeitweiliger Regen und stürmische Böen auf den Bergen kennzeichnen den Wetterverlauf am Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

Wetter/Unwetter/Umwelt/Mexiko:Hurrikan „Otis“ erreicht auf Weg nach Mexiko höchste StufeMit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde - „Katastrophale“ Schäden befürchtet Weiterlesen ⮕

ÖVP-Rochade in Hohenau: Wetter folgt auf BauerMathias Wetter folgt dem bei einem tragischen Unfall verstorbenen Mathias Bauer als ÖVP-Gemeinderat nach. Weiterlesen ⮕

Experte sagt massiven Regen in Teilen Österreichs anSpeziell im Süden und Osten des Landes ist in den kommenden Stunden mit teilweise heftigen Regenfällen zu rechnen. Auch Wien ist betroffen. Weiterlesen ⮕

Wetter am Wochenende wird sonnig und mildAm Freitag regnet es verbreitet in Österreich. Am Samstag setzt sich aber wieder die Sonne durch. Der Sonntag bringt Temperaturen über 20 Grad. Die kommende Woche beginnt windig. Weiterlesen ⮕

Eisiger Wind gegen neue slowakische Regierung unter Robert FicoDer linksnationale Robert Fico ist am Mittwoch als slowakischer Ministerpräsident angelobt worden. Doch schon davor hatte er mit Widerstand im eigenen Land und auf EU-Ebene zu kämpfen. Weiterlesen ⮕