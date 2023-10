Im „Reblaus“ für den Kulturverein Drosendorf gefeiert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Mit an Bord viele lokale Köstlichkeiten und Wein vom Weingut Rockenbauer aus Niederfladnitz. Wo sonst Wirte und Weinbäuerinnen aus der Region die Reisenden verpflegten, wurde diesmal Geld für die Kulturarbeit im Waldviertel gesammelt.

So bei Sandra aus Baden bei Wien, die gemeinsam mit ihren acht Freundinnen „wieder einmal ihren 18. Geburtstag feierte“ (O-Ton Sandra) und den Zug in eine Partyzone verwandelte. Romantischer Höhepunkt: Katharina Struber und Klaus Gruber nutzten den Heurigenwaggon als Hochzeitskutsche, hatten sie doch zu Mittag im Retzer Rathaus geheiratet. Mit dem Reblausexpress kehrte das frisch vermählte Paar zurück ins heimatliche Drosendorf. headtopics.com

Einziger Wermutstropfen: Die NÖVOG als Betreiberin der Erlebnisbahn erwägt den Reblausexpress ab kommender Saison nur mehr zweimal pro Tag zwischen Retz und Drosendorf verkehren zu lassen. „Das wäre ein schwerer Schlag für den lokalen Tourismus entlang der Strecke, wie nicht zuletzt der große Andrang am letzten Wochenende bewies“, bedauern die Fahrgäste.

