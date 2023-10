Erfolgreiche Schnäppchenjagd

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

aminger Mädels-Trio darf sich über eine erfolgreiche Premiere ihres „Second Love Market“ freuen. Eine Wiederholung ist bereits geplant. Das Haus der Begegnung wurde am vergangenen Samstag zum Ort voller Schätze. Denn beim ersten „Second Love Market“ in Gaming fand aus einer Vielfalt aus Kleidung, Schuhen, Dekoration und Schmuck wohl jeder sein neues Lieblingsteil.

„Es war ein sehr schöner Tag mit vielen tollen Menschen, Gesprächen und Momenten. Wir haben tolles und viel positives Feedback bekommen und freuen uns, dass unsere Sache und Umsetzung so gut angenommen wurden“, sind die drei jungen Organisatorinnen Ines Muckenhuber, Sophie Linhart und Paula Pöchhacker mit dem Verlauf des Flohmarktes mehr als zufrieden. headtopics.com

Der Erfolg des „Second Love Market“ lässt die Organisatorinnen bereits das nächste Event planen: „Wir haben auch schon die eine oder andere Idee für Änderungen und Verbesserungen und wollen noch hie und da etwas hinzufügen. Wir freuen uns über jegliches Feedback und auf einen weiteren tollen Tag. Alle weiteren Infos werden wir, sobald wir mehr wissen, über unseren Instagram account (seconlovemarket_at) und Werbeplakate bekannt geben.

