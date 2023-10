Oberndorf kämpft mit Fluch der späten Gegentreffer

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er SV Oberndorf vergab beim 3:3-Remis gegen Kematen zum vierten Mal in der erbstsaison in der Schlussphase einen sicher geglaubten Sieg.

SVO-Coach Rainer Hudler brachte es nach dem sechsten Remis im zwölften Saisonspiel auf den Punkt: „Es ist ein bisschen verhext, wie ein Fluch. Diese vielen späten Gegentore sind schwer zu erklären. Eventuell hat sich nach den bisherigen negativen Erlebnissen eine gewisse Angst vor dem Gewinnen in die Köpfe meiner Spieler geschlichen. Wir müssen diese mentale Sperre wieder öffnen, denn diese Remis fühlen sich im Grunde immer wie eine Niederlage an.

Hätten die SVO-Kicker diese zum Greifen nahen Siege geholt, würden sie in der Tabelle mit acht Punkten mehr an der zweiten Tabellenstelle rangieren. Dazu Hudler: „Natürlich kann schon mal ein später Ausgleich passieren, aber gleich vier Mal ist heftig. Es ist zwar ernüchternd, aber so ist Fußball.“ Gegen Kematen fiel der 3:3-Treffer sehr unglücklich. headtopics.com

Trainer HudlerDer Unparteiische stand danach noch ein weiteres Mal im Mittelpunkt, als er SVO-Coach Rainer Hudler wegen Beleidigung mit der Roten Karte der Betreuerbank verwies. Hudler verärgert: „Ich habe ihn in keinster Weise beleidigt. Wir haben das auch nach dem Spiel geklärt. Herr Griessler hat zugegeben, in der Emotion über das Ziel hinausgeschossen zu haben. Er wird dies auch in seinem Bericht so wiedergeben.

In Statzendorf erwartet die Oberndorfer eine äußerst schwierige Aufgabe. Hudler betont: „Es ist egal, welcher Gegner auf uns wartet. Wir brauchen zumindest noch einen Sieg, um ruhig in die Winterpause gehen zu können.“ headtopics.com

