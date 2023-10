Neulengbacher Biogemüse: „Leider blieben die Käufer aus“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Frühjahr haben Brigitte Teichmeister und Herwig Stift das Bio-Feld in Neulengbach von Felix Hechtl übernommen und mit Gemüse bepflanzt. Die NÖN hat nachgefragt, wie es ihnen in der ersten Saison ergangen ist.

Brigitte Teichmeister hat sich nach längerer Überlegung im Frühjahr entschlossen, die Arbeit von Felix Hechtl weiterzuführen und damit weiterhin Bio-Gemüse im Herzen von Neulengbach anzubieten. Einzelne Beete wurden Hobbygärtnern und -gärtnerinnen überlassen. headtopics.com

Eine dieser Hobbygärtnerinnen ist Barbara Bürgmayr. Die Innermanzingerin war in der Vorwoche bereits mit dem Ernten der Erdäpfel beschäftigt. „Ich habe auch noch die roten Rüben zu ernten“, berichtete sie, während sie unermüdlich die Erdäpfelknollen aus der Erde holte. „Ich bin sehr zufrieden, die Ernte war heuer gut, ich habe genug für den Eigenbedarf“, sagt sie. Auch Petersilie sei noch abzuschneiden und als Vorrat für den Winter einzufrieren.

„Wir hatten eine durchwegs gute Ernte“, beschreibt Brigitte Teichmeister die Gartensaison, aber sie ist betrübt: „Wir hatten viel zu wenige Kunden, die Käufer für unsere tollen Gemüseangebote sind leider ausgeblieben.“ Das geerntete Gemüse wurde vielfach an „Foodsaver“ weitergegeben, die sie zu Sugos und dergleichen verarbeiteten oder an bedürftige Menschen verteilten. headtopics.com

Dabei waren die Betreiber im Frühjahr voller Tatendrang: Die Übersiedlung der Familie von Krems-Umgebung erfolgte nach dem Entschluss im Eiltempo, nachdem man eine Bleibe in Kirchstetten gefunden hatte. Und es mussten rasch noch fehlende Geräte und ein Folientunnel beschafft und alle Beete flott geharkt und angebaut werden.

