Keine Teddys mehr – der Bankrott der Willkommenskultur

Man musste kein sonderlich ­talentierter Zukunftsforscher sein, um 2015/2016 am Beginn der großen Migrationswelle aus der islamischen Welt vorherzusagen, dass diese massenhafte Zuwanderung aus arabischen Gesellschaften, die durch und durch antisemitisch durchseucht sind, einen ebenso massiven Anstieg des Antisemitismus hierzulande oder in Deutschland zur Folge haben würde.

Man musste damals, wenn man das öffentlich aussprach, freilich ein robustes Nervenkostüm haben, denn es brachte einem sofort den Vorwurf ein, rassistisch und fremdenfeindlich zu sein.

Weiterlesen:

DiePressecom »

Die jungen Sozialpartner sind keine RebellenIn den österreichischen Interessenvertretungen wächst die nächste Generation heran. Inhaltlich wie rhetorisch trennt sie aber nur wenig von den aktuellen Spitzen. Weiterlesen ⮕

Außenminister Schallenberg im Interview: „Neutralität ist keine versteinerte Figur“Außenminister Alexander Schallenberg über Missverständnisse im Umgang mit und die Bedeutung der Neutralität für Österreich. Weiterlesen ⮕

Hund nach Balkon-Wurf tot – keine Strafe für den TäterIm Sommer stürzte eine französische Bulldogge von einem Balkon im fünften Stock. Der Besitzer will damit nichts zu tun haben – war es ein Unfall? Weiterlesen ⮕

Nehammer in Israel: „Keine Neutralität im Kampf gegen den Terror“Bundeskanzler Karl Nehammer traf am Mittwoch in Israel unter anderem Gilad Korngold, Vater eines vermissten österreichischen Staatsbürgers. Er bezog zudem klar Stellung: „Israel hat das Recht,... Weiterlesen ⮕

Erdoğan: „Hamas ist keine terroristische Organisation“, Nehammer telefoniert mit Palästinenser-Präsident AbbasÖsterreichs Bundeskanzler reist am Mittwoch nach Israel. UN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Rede auch Israel kritisiert. Der israelische UN-Botschafter fordert als Reaktion den... Weiterlesen ⮕

Erdoğan: „Hamas ist keine terroristische Organisation“, Konvoi mit Hilfsgütern in Gaza angekommenUN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Rede auch Israel kritisiert. Der israelische UN-Botschafter fordert als Reaktion den Rücktritt von Guterres. Israel wehrt indes einen weiteren... Weiterlesen ⮕