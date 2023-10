Wenn du diese Frau siehst, ruf SOFORT die Polizei

In weiterer Folge verwendete eine bislang unbekannte Täterin die gestohlene Kreditkarte des Opfers in einem Sportgeschäft zum Kauf von Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erging nun die Anordnung zur Personenfahndung nach der unbekannten Täterin durch öffentliche Bekanntmachung und Veröffentlichung der oben gezeigten Lichtbildern aus der Überwachungskamera.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Bayern: Frau droht Feuerwehr bei Kleinbrand mit Waffe und Axt → Polizei musste schießenBAYREUTH (BAYERN): Am Freitagnachmittag, dem 28. Oktober 2023, kam es in der Bayreuther Saas zu einem Feuerwehreinsatz. Als die Einsatzkräfte bedroht wurden, musste die Polizei eingreifen. Weiterlesen ⮕

Ex-Bürgermeister Trettenhahn ab sofort Ehrenbürger von BisambergGroße Feier zum Nationalfeiertag mit Ehrungen und Eröffnung der Ausstellung „Klima & Ich“ in der Schloss-Veranstaltungshalle. Weiterlesen ⮕

Betrugsmasche: 96-jährige Frau um Wertgegenstände und Bargeld betrogenEine 96-jährige Frau aus dem Wiener Nobelbezirk Döbling wurde am Nationalfeiertag telefonisch von einer vermeintlichen Mitarbeiterin eines Amtsgerichts kontaktiert. Diese machte ihr weis, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und sich in Untersuchungshaft befinde. Die 96-Jährige könne ihren Junior aber mittels einer Kaution 'freikaufen'. Als die Frau während des Telefonats weiter nach ihrem Sohn gefragt habe, soll eine männliche Stimme weinerlich um Hilfe gebeten haben. In weiterer Folge übergab die Frau an ihrer Wohnadresse einer unbekannten Tatverdächtigen mehrere Wertgegenstände und Bargeld. Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldaushilfen gefordert werden, sofort ab... Weiterlesen ⮕

Frau attackiert Mann mit Klappmesser in Wiener WohnungNach einer verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Ottakring hat eine 23-jährige Deutsche einen 34-jährigen Slowenen mit einem Klappmesser angegriffen und im Oberkörperbereich verletzt. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest und stellte die Waffe sicher. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Festgenommene griff später auch Polizisten an. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Falsches Haus abgerissen: Frau aus Atlanta am Boden zerstörtSusan Hodgson aus Atlanta ist in San Francisco im Urlaub, als ihr Haus versehentlich abgerissen wird. Die Baufirma hat sich bisher nicht entschuldigt und Hodgson ist verwirrt und traurig. Weiterlesen ⮕

Zu wenig Schlaf: Was tun, wenn man nur noch zwei Stunden hat?Der Wecker ruft mitten in der Nacht? Das ist immer noch besser, als den Schlaf gleich ganz ausfallen zu lassen. Es gibt Situationen, in denen kommt das Einschlafen so kurz nach dem Zubettgehen, dass es sich fast nicht mehr lohnt, sich überhaupt hinzulegen. Was sollte man also machen, wenn man nur noch zwei Stunden hat, um zu schlafen? Sie ausnutzen oder besser einfach wach bleiben? Weiterlesen ⮕