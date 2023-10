Plattform Taxado startet:Ein österreichisches LinkedIn für die Steuerberatung

Wenn Wolfgang Deutschmann über sich sagt, dass er „eigentlich nichts wirklich kann“, aber dafür „nur relativ viel oberflächlich“, ist das natürlich eine ziemliche Untertreibung. Zugleich trifft es irgendwie auch zu, jedenfalls ist die Vita des Steirers außergewöhnlich.

In Wies tüftelt der damals gerade einmal 18-jährige HTL-Absolvent und spätere Studienabbrecher Deutschmann mit einem Schulkameraden an einer Plattform für Kleinstinvestoren. 2013 geht „Green Rocket“ online, nur kurz später gilt man als eines der wichtigsten Crowdinvesting-Puzzlesteine im deutschsprachigen Raum. Deutschmann & Co.

„Ich bin gut, Bausteine zusammenzufügen und die richtigen Leute zusammenzuführen“, sagt Wolfgang Deutschmann in seinem Büro am Grazer Dietrichsteinplatz, das früher einmal seine Wohnung war. In der Rolle als Baumeister ist der Unternehmer zurzeit besonders gefragt. Wieder einmal. Bei den Rockets schied Deutschmann im Sommer operativ aus und wechselte ins strategische Beratungsgremium. headtopics.com

Offiziell starten wird Taxado am 8. November. Schon jetzt ist die Nachfrage laut Wolfgang Deutschmann aber groß. 115 Kanzleien hätten sich bereits für ein kostenpflichtiges Premium-Profil vorregistriert. „200 bis 300“ offene Stellen will Taxado zum Start listen.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Einst ein Fixstern an der B 17, heute ein echter SchandfleckVor Jahren war die ehemalige „Konrath-Tankstelle“ ein Fixpunkt an der B 17 zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt, bekannt für ihren günstigen Treibstoff. Heute gleicht die längst verkaufte und aufgelassene Tankstelle eher einem Lost Place und ist zu einem Schandfleck geworden. Das liegt aber primär an einem juristischen Problem. Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Einbrecher stieg in Wohnung in Innsbruck ein und stahl Schmuck und MünzenEin Unbekannter brach am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Er öffnete die gekippte Balkontüre der Halbgeschosswohnung und stieg ein. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Elon Musk plant Konkurrenz zu YouTube und LinkedInTech-Milliardär Elon Musk will mit seiner Online-Plattform X Diensten wie YouTube und LinkedIn Konkurrenz machen. Auch Pläne für ein eigenes Angebot zur Verbreitung von Unternehmensinformationen sind im Gespräch. Weiterlesen ⮕

Jobangebote auf der Burgruine Aggstein und in der Stadt MelkAuf der Burgruine Aggstein wird ein Burgfräulein oder ein Knappen gesucht. Die Stadt Melk sucht ein Christkind für den Melker Advent. Weiterlesen ⮕