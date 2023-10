Zu wenig Schlaf: Was tun, wenn man nur noch zwei Stunden hat?

27.10.2023 21:02:00 / Herkunft: Heute_at

Der Wecker ruft mitten in der Nacht? Das ist immer noch besser, als den Schlaf gleich ganz ausfallen zu lassen. Es gibt Situationen, in denen kommt das Einschlafen so kurz nach dem Zubettgehen, dass es sich fast nicht mehr lohnt, sich überhaupt hinzulegen. Was sollte man also machen, wenn man nur noch zwei Stunden hat, um zu schlafen? Sie ausnutzen oder besser einfach wach bleiben?