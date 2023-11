Volksschule Dobersberg mit 44 Teilnehmern größte Gruppe

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Zahlreiche große und kleine Wanderer freuten sich über Pokale und Preise, auf dem Foto mit den geschäftsführenden Gemeinderäten Anita Fröhlich, Leonhard Meier, Martin Langsteiner, Othmar Bauer, Franz Eggenhofer und Vizebürgermeister Martin Kößner.Bei herrlichem Wanderwetter waren beim Familienwandertag in Dobersberg am 26. Oktober mehr als 200 große und kleine Wanderer unterwegs.

Die ca. acht Kilometer lange Strecke rund um Dobersberg führte zum Teil durch den Naturpark, Start und Ziel waren im Schlosspark. „Wir wollen mit diesem gemeinsamen Wandern die Gemeinschaft und das Miteinander in der Gemeinde stärken“, erklärte Gemeinderätin Anita Fröhlich bei der Verlosung der Preise, „deshalb gibt es auch Pokale für die drei größten Gruppen. headtopics.com

Vizebürgermeister Martin Kößner dankte allen Sponsoren und allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, allen Helfern seitens der Gemeinde, dem Sportverein für die Betreuung der Labstelle, dem Elternverein des Kindergartens für Kaffee und Kuchen und der Feuerwehr Dobersberg, die für den Mittagstisch sorgte.

