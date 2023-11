Muslimische Demokraten-Gruppe stellt Biden Ultimatum

mit dem Ende ihrer Unterstützung für seine Wiederwahl 2024. So stellte der Nationale Muslim-Rat der Demokraten Biden ein Ultimatum: Bis 17.00 Uhr Washingtoner Zeit (22 Uhr MEZ) am Dienstag soll der Präsident seinen Einfluss auf Israel geltend machen und eine Waffenruhe aushandeln.

Dem Rat gehören hochrangige Demokraten auch aus Bundesstaaten wie Michigan oder Ohio an, die bei Wahlen stark umkämpft sind und über den Ausgang entscheiden können. In einem offenen Brief wird angekündigt, dass muslimische, arabische und mit ihnen verbündete Gruppen dazu aufgefordert werden könnten, jedem die Zustimmung zu verweigern, der sich hinter die israelische Offensive im Gazastreifen stellt.

Bayern: Leistungsabzeichen bei der FF Taching → 12 Aktive und ein Gast aus Palling schafften Prüfung 'Gruppe im Löscheinsatz'TACHING (BAYERN): „Gruppe der Feuerwehr Taching zur Leistungsprüfung angetreten', so lautete die Meldung der beiden Gruppenführer an das Schiedsrichterteam des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. Weiterlesen ⮕

Nach Baustopp des Elbtowers :Benkos Signa stoppt auch Millionenprojekt in Stuttgart2300 Quadratmeter für den Handel und 5000 Quadratmeter Büroflächen: Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko lässt Bauarbeiten am alten Sportarena-Areal in Stuttgart stoppen. Weiterlesen ⮕

Benkos Immo-Reich bröckelt: Planungsstopp auch bei Stuttgarter ArenaEinige Projekte der Signa-Gruppe in Deutschland – etwa der Hamburger Elbtower – wurden zumindest vorübergehend eingestellt. Nun trifft es auch die Sportarena in Stuttgart. Weiterlesen ⮕

Aufruhr in Dagestan: Menschenmenge stürmt Rollfeld wegen Flugzeug aus IsraelIn einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. Weiterlesen ⮕

Fridays for Future Deutschland distanziert sich von internationalem NetzwerkDie deutsche Gruppe Fridays for Future geht auf Distanz zum weltweiten Netzwerk und pausiert gemeinsame Kampagnen. Dies sorgt für Empörung nach einem umstrittenen Beitrag auf dem internationalen Instagram-Konto der Bewegung. Weiterlesen ⮕