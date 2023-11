Stmk: Bundesländerübergreifende Branddienstleistungsprüfungen mit über 70 Teilnehmern in Kroisbach (Dechantskirchen)

Mehr als ein Dutzend Gruppen aus den unterschiedlichsten österreichischen Bundesländern mit insgesamt 70 Feuerwehrmitgliedern stellten sich der steirischen und burgenländischen Branddienstleistungsprüfung in Bronze bzw. Gold.

Auch steirische Florianis absolvierten die burgenländische Branddienstleistungsprüfung in den einzelnen Schwierigkeitsstufen. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen wurde, neben unzähligen sonstigen gemeinsamen Tätigkeiten, Übungen und Einsätzen, daher stets aktiv gelebt und dahingehend auch Leistungsprüfungen aus den jeweiligen Nachbarbundesländern absolviert.

TeilnehmerInnen aus vier Bundesländern stellen sich Leistungsprüfungen Bei den Prüfungen, die mittlerweile schon zur Tradition geworden ist, traten neben Gruppen aus dem Burgenland und der Steiermark auch Abordnungen aus Ober- und Niederösterreich, an. Während die burgenländischen Gruppen um das steirische Abzeichen in unterschiedlichen Leistungsstufen antraten, stellten sich die Gruppen aus der Steiermark dem BDLP-Abzeichen des LFV Burgenland. headtopics.com

Alle Gruppen konnten, aufgrund der intensiven und hervorragenden Vorbereitung, die Branddienstleistungsprüfungen aus der Steiermark und dem Burgenland in den unterschiedlichen Leistungsstufen erfolgreich absolvieren.

LBD Franz Kropf und LBDS Martin Reidl standen an der Spitze der burgenländischen Gruppen, Bundesbewerbsleiter BR Hannes Niedermayr und OBR Helmut Fördermayer waren Teil der oberösterreichischen Delegation. Aus der Steiermark zeigten unter anderem EOBR Johann Hönigschnabl, ABI d.F. Franz Windhaber sowie einige LFV-Mitarbeiter ihr Können. headtopics.com

