ilmschaffender präsentierte Fotos und Bewegtbilder in der Volksschule. Bürger schwelgten dabei in Erinnerungen. „Im Wandel der Zeit“ – so lautete das Motto der Filmvorführung in der Volksschule am vergangenen Sonntag im Rahmen des Dorfkinos. Filmschaffender Daniel Weber präsentierte Fotos und Filmmaterial der örtlichen Topothek.

Der gebürtige Steirer begrüßte die zahlreichen Zuschauer, darunter SPÖ-Bürgermeister Peter Schaludek, und hielt anschließend fest: „Das Material gehört nicht mir, ich gebe es gerne weiter. Ihr könnt einen USB-Stick bringen, ich nehme es für euch auf.“ headtopics.com

Der Film startete mit einer Unterrichtsstunde einer Volksschulklasse aus längst vergangenen Zeiten, zeigte außerdem Ortsbilder im Wandel, eine Schneeballschlacht im Ortsgebiet, noch schwarz-weiß, sowie mit Stroh bedeckte Häuser. Für den Ausklang des Films sorgte ein ausführlicher Beitrag über den Tänzer, Sänger und Schauspieler Franz Mulec, der in der Gemeinde aufwuchs.

Der NÖN-Reporterin ist Weber durch seine Leidenschaft, wichtige Ereignisse für die Nachwelt in der Region filmisch zu dokumentieren, bekannt. Manchmal kreuzen sich im Zuge von regionalen Ereignissen ihre Wege – sei es bei der Schließung fest verankerter Betriebe der Region, beim Abriss altehrwürdiger Gebäude oder beim letzten Musikkonzert eines Orchesters. Weber ist stets mit der Kamera dabei, um das Geschehen für die Nachwelt zu dokumentieren. headtopics.com

