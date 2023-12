Veränderungen und Wahlen im Jahr 2024

2024 wird mit der EU- und der Nationalratswahl ein Superwahljahr. Außerdem wird im neuen Jahr aus der GIS die ORF-Haushaltsabgabe, Kindergärten öffnen ab Herbst bereits für 2-Jährige und, um die Energiewende zu schaffen, warten neue Förderungen für PV-Anlagen oder den Heizungstausch auf die Landsleute. 18-Jährige bekommen dann außerdem erstmals ein Gratis-Klimaticket.

Mit hohen Preisen werden wir in vielen Bereichen auch im neuen Jahr leben müssen, wenngleich die Inflation Prognosen zufolge wieder sinken dürfte. Ansonsten bringt 2024 zahlreiche Veränderungen: Wer Ende des neuen Jahres Bundeskanzler sein wird, steht heute etwa noch in den Sternen. Fix ist jedoch, dass sich 2024 politisch vieles wenden wird – auf EU-Ebene, im Nationalrat und in weiterer Folge auch in Niederösterreic





