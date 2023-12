Kritik an Gemeindebudget für 2024

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: ein ausgeglichenes Budget, Schulden steigen: ÖVP, FPÖ und Domini orten für manche Projekte zu hohe, für manche zu geringe Ausgaben.

Eigentlich war in den vergangenen Jahren die letzte Gemeinderatssitzung im Jahr in Heidenreichstein schon von vorweihnachtlicher Stimmung geprägt und nur Formsache. Nach dem Wechsel an der Spitze von Gerhard Kirchmaier zu Alexandra Weber (beide SPÖ) laufen die Uhren ein Jahr vor der Gemeinderatswahl anscheinend anders: Der Voranschlag für 2024 wurde von ÖVP und FPÖ heftig kritisiert, lediglich mit Stimmen aus SPÖ und Grüner Liste beschlossen. Die Zahlen und Fakten für das Finanzjahr 2024 inklusive der für anstehende Projekte eingeplanten Mittel präsentierte Kassenverwalter Roman Flicker in gewohnt souveräner Manie





