Steirischer ÖVP-Chef Drexler will 2024 als Landeshauptmann wiedergewählt werden

Der steirische ÖVP-Chef Christopher Drexler hat 2024 seine erste Wahl als amtierender Landeshauptmann zu schlagen. Voraussichtlich im November 2024 wird in der Grünen Mark ein neuer Landtag gewählt. Drexler will den ersten Platz verteidigen, denn für den Fall einer Wahlniederlage habe er „keinen Plan B“, sagte er im Interview mit der APA kurz vor Weihnachten. Eine kommende Legislaturperiode als Landeshauptmannstellvertreter könne er sich nicht vorstellen.

Drexler blickt auf ein „schwieriges Jahr für viele“ zurück: „Wir haben – wie in ganz Europa – mit den Folgen der Teuerung und indirekt mit den Folgen internationaler Krisen zu kämpfen“, aber es sei in der Steiermark gelungen, „einige Dinge in die richtige Richtung zu rücken“. Der überwiegende Teil der Steirerinnen und Steirer habe den Eindruck, dass die Grüne Mark „besser als andere Bundesländer“ durch die Krise komme, sagte er mit Berufung auf eine kürzlich veröffentlichte Studi





