Trump verschärft Rhetorik und schürt Ängste bei Wahlkampfauftritt

Ex-US-Präsident Donald Trump verschärft seine Rhetorik weiter und schürt gezielt Ängste. Bei einem Wahlkampfauftritt in Grand Rapids (Michigan) behauptete Trump am Dienstag (Ortszeit), durch eine laxe Migrationspolitik von Präsident Joe Biden seien die USA mit einer"Invasion" von Verbrechern aus anderen Ländern konfrontiert, die aus Gefängnissen und"Irrenhäusern" kämen und in den USA unschuldige Menschen überfielen und töteten:"Das sind keine Menschen, das sind Tiere.

" Seinem Rivalen Biden warf er vor, er richte mit seiner Grenzpolitik ein"Blutbad" an. Trump hetzt schon seit Jahren gegen Migranten und Ausländer. Unter Biden sei jeder US-Staat ein Grenzstaat und jede US-Stadt eine Grenzstadt, sagte der voraussichtliche Herausforderer des Amtsinhabers bei der Präsidentenwahl Anfang November."Denn Joe Biden hat das Gemetzel, das Chaos und das Töten aus der ganzen Welt zu uns gebracht und direkt in unseren Hinterhöfen abgelade

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Vorarlberg / 🏆 13. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Präsident Biden übt scharfe Kritik an Treffen von Trump mit OrbanDas Treffen zwischen US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban wird von US-Präsident Joe Biden heftig kritisiert. Orban glaube nicht an Demokratie...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Wahlkampfauftritt: Trump verstört mit „Blutbad“-ProphezeiungDer republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängerinnen und Anhängern in Ohio am Samstag (Ortszeit) radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. Dann werde es ein „Blutbad“ geben, warnte er – und obwohl offenbar nicht wörtlich gemeint, folgten entsetzte Reaktionen auf Trumps Wortwahl.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

US-Präsident Biden: 'Zu alt und geistig ungeeignet'Der demokratische Präsidentschaftsbewerber teilt gegen seinen Konkurrenten Trump aus.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

'Tollwütige Trump-Hasserin': Gericht verpasst Ex-Präsident MaulkorbDonald Trump darf sich gegenüber Familienmitgliedern eines New Yorker Richters im bevorstehenden Schweigegeldprozess keine verbalen Entgleisungen mehr leisten.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

'Schäm dich, Joe Biden': Gaza-Demonstranten stören Biden-GalaMehrere Demonstranten haben Donnerstagabend eine Spendengala für US-Präsident Joe Biden in New York gestört. Die Veranstaltung wurde zeitweise unterbrochen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Biden gegen Trump, Pest gegen Cholera: Alles, was Sie zum Super Tuesday wissen müssenDer Super Tuesday dürfte zum uneingeschränkten Siegeszug von Donald Trump werden. Was den Ex-Präsidenten jetzt noch aufhalten kann, warum er sich vor Taylor Swift fürchtet und wieso sich die...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »