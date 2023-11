Spratzern zwischen „Kabinenklau“ und Kellermief

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

"Jeder soll sich hinterfragen, ob ein Mannschaftssport das Richtige für ihn ist": Ex-Coach Schinkels zeigt sich enttäuscht.andesliga-Absteiger auf sportlicher Talfahrt - und auch teamintern war die Stimmung schon mal besser. Aus der Kabine sollen 200 Euro verschwunden sein. Und der mangelnde Zusammenhalt spielte auch beim Abgang von Frenkie Schinkels eine Rolle.

Spratzern wird nach unten durchgereicht. Nach dem 2:4 in Rohrendorf ist der Absteiger aus der 1. Landesliga nur mehr Vorletzter, gerade einmal zwei Zähler trennen den ASV vom Schlusslicht aus Herzogenburg. Dem nicht genug - auch intern hängt der Haussegen schief. Und das nicht erst seit Frenkie Schinkels Abgang. Der Niederländer hatte aufhorchen lassen mit der Äußerung: „Das muss erst wieder ein Verein werden. Es ziehen nicht alle an einem Strang. headtopics.com

Spratzerns Sportchef Jochen Hnilicka will den Vorfall nicht überbewerten. „Leider kommt auch in Fußballvereinen immer wieder etwas weg“, bedauert der einstige Kicker. „Diese Erfahrung hab ich auch in meiner aktiven Zeit machen müssen.“

Aus für Groß-Siegharts/Langenlebarn im NÖ-CupGroß-Siegharts/Langenlebarn unterlag in der 1. Landesliga gegen Böheimkirchen. Im NÖ Cup war Endstation. Weiterlesen ⮕

Highlights und Tore der 12. Runde!Highlights und Tore der 12. Runde der 2. Landesliga West: Weiterlesen ⮕

Tore und Highlights der 13. RundeTore und Highlights der 13. Runde der 1. Landesliga: Weiterlesen ⮕

Kryptowährungen gefragt wie schon lange nicht mehrNach dem großen Absturz der Digitalwährung Bitcoin vor zwei Jahren steckte die Branche in einem 'Kryptowinter'. Doch jetzt herrscht wieder Tauwetter. Weiterlesen ⮕

Frauen sollen schon ab 40 an die Brustkrebsvorsorge erinnert werdenEtwa 1.000 Frauen in Niederösterreich erkranken jährlich an Brustkrebs. Um ihnen durch eine rechtzeitige Diagnose bestmögliche Heilungschancen zu ermöglichen, möchte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bei der Brustkrebsvorsorge nachrüsten. Weiterlesen ⮕

Bezirk Melk: Hier weihnachtet es schon (sehr) baldIm November warten bereits die ersten Vorweihnachtsboten im Eventkalender. Der große NÖN-Überblick. Weiterlesen ⮕