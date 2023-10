Bezirk Melk: Hier weihnachtet es schon (sehr) bald

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Es ist schon beinahe liebgewonnene Weihnachtstradition.

Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter aber auch zusätzliche Verbesserungen durchgeführt. So enstanden stets lange Wartezeiten entlang der „Gastromeile“, es war eng und beinahe schon zu viel los. Daher haben die Verantwortlichen beschlossen, dass es in diesem Jahr einen zweiten Gastrobereich geben wird, damit die Situation vor der Burg entspannter wird.

Wegen der hohen Besucherströme in den vergangenen Jahren empfehlen die Veranstalter Besucherinnen und Besuchern aus der Umgebung, den Weihnachtsmarkt an einem Freitagnachmittag zu besuchen. Außerdem kann in diesem Jahr erstmalig das Ticket für den Shuttelbus mit den Eintrittskarten online auf der Homepage der Ruine Aggstein im Vorverkauf erworben werden. headtopics.com

Wie im Vorjahr (Foto) wird es auch in diesem Jahr wieder viel „Selbstgemachtes" im Schloss Leiben zu sehen und kaufen geben.Der Kultur- und Denkmalschutzverein Leiben veranstaltet den schon traditionellen Hobby-Kunst-Advent im Schloss Leiben. Dieses Event findet an drei Wochenenden im November statt. Jeweils am Samstag und Sonntag, 4. und 5., 11. und 12. sowie 18. und 19. November. Geöffnet ist der Markt dort jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr.

