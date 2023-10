Radfahrer fährt Fußgängerin nieder und flüchtet

Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer fuhr am Sonntagnachmittag in Dornbirn, aus Richtung Marktstraße kommend, in den Marktplatz ein. Auf Höhe der Hausnummer 3 kollidierte er mit einem dort am Maroni-Stand stehenden Fußgänger, wodurch dieser und seine Gattin zu Sturz kamen.

Die Frau verletzte sich dabei unbestimmten Grades am Hinterkopf und musste nach Erstbehandlung durch die Rettung ins Krankenhaus. Dornbirn gebracht werden. Lenker flüchtete Der Unfallverursacher lehnte sein Fahrrad an die nächstgelegene Hausmauer und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtpark.Allfällige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzten.

Pkw fuhr gegen Baum in Dornbirn-Haselstauden - Schwerer VerkehrsunfallZu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornbirn. Weiterlesen ⮕

10 Ausflugsziele im Bezirk DornbirnOb Sport, Spiel und Spaß oder Kulturangebote - der Bezirk Dornbirn hat viel zu bieten! Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall in Dornbirn Haselstauden: Pkw kollidiert mit BaumIn der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dornbirn-Haselstauden, bei dem ein Pkw gegen einen Baum prallte. Weiterlesen ⮕

Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag: Was wurde aus der Abschaffung?In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger in Europa um 3 Uhr auf 2 Uhr und somit auf Normalzeit zurückgedreht. Das Ende der Zeitumstellung - vom EU-Parlament bereits abgesegnet - lässt weiter auf... Weiterlesen ⮕

19-Jähriger fliegt erst aus Disko und bricht dann in ein Geschäft einIn der Nacht auf Sonntag brach ein 19-Jähriger in Dornbirn in ein Geschäft ein, nachdem er zuvor aus einer Diskothek geflogen war. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall in der Lustenauer Zellgasse: Pkw fuhr gegen BaumIn den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall in Lustenau. Weiterlesen ⮕