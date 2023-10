Oö: Intensiver Ausbildungstag für die Feuerwehren im Bezirk Urfahr-Umgebung mit gleichzeitiger Abhaltung von zwei Lehrgängen

In der OÖ Bauakademie in Lachstatt fanden dieses Wochenende gleichzeitig zwei Lehrgänge mit dem letzten ATMA – Lehrgang und dem letzten Funklehrgang in diesem Jahr statt. Schon im Vorfeld lernten die 28 Teilnehmer des Funklehrgangs in einem Webinar bei sich Daheim über Gerätekunde, Funkordnung, Warn und Alarmsystem und Lotsen – Nachrichtendienst.

Gleichzeitig wurde am Gelände der OÖ. Bauakademie den 58 Teilnehmer des ATMA – Lehrgangs (Grundlehrgang) das Wissen über Kraftbetriebene Geräte, Wasserführende Armaturen, Löschgruppe im Einsatz, Absichern bei einem Verkehrsunfall, Umgang mit Feuerlöscher, Formalexerzieren und Rettungsgeräte übermittelt.

Beim gemeinsamen Abschluss von beiden Lehrgängen gratulierte Bezirks-Feuerwehrkommandant Oberbrandrat Johannes Enzenhofer und Brandrat Christian Breuer mit den Lehrgangsleitern Johann Schwarz und Josef Lehner sowie den zahlreichen Ausbildner, allen erfolgreich absolvierten Teilnehmer/Innen zu ihren erbrachten Leistungen. headtopics.com

Und diese Leistungen sind mit dem Funklehrgang mit 26 vorzüglich und 2 mit Sehr Gut, sowie beim ATMA – Lehrgang mit 56 vorzüglich, 1 mit Sehr Gut und 1 mit Gut äußerst positiv verlaufen. Damit sind alle ATMA – Lehrgangs Teilnehmer Einsatzberechtigt und können bei Einsätzen ausrücken. Sowie alle Absolventen des Funklehrgangs bestens gerüstet zum Funken bei Einsätzen.

Oö: 750 Teilnehmer beim Bezirks-Feuerwehrjugendwandertag 2023 im Bezirk Urfahr-Umgebung dabeiSCHENKENFELDEN (OÖ): Bei perfekten Wetter wanderten am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2023, 750 Feuerwehrjugendliche mit ihren BetreuerInnen, Familien und Freunde rund um Schenkenfelden. Weiterlesen ⮕

Historisches Foto: Als die Stadt um den „Harabruck“ noch anders aussahDie Stadt Gmünd hat sich mit der Zeit verändert, die Umgebung rund um den Großen Harabruckteich als Naherholungsziel auch. Doch der Teich an sich ist seit dem 16. Jahrhundert ein konstanter Naturschatz. Weiterlesen ⮕

Oö: 750 Teilnehmer beim Bezirks-Feuerwehrjugendwandertag 2023 im Bezirk Urfahr-Umgebung dabeiSCHENKENFELDEN (OÖ): Bei perfekten Wetter wanderten am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2023, 750 Feuerwehrjugendliche mit ihren BetreuerInnen, Familien und Freunde rund um Schenkenfelden. Weiterlesen ⮕

Person durch Drehleiter der Feuerwehr von Vordach eines Hauses in Braunau am Inn gerettetBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn waren Samstagnachmittag zwei Feuerwehren, der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei bei einer Personenrettung im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Sicher durch die vielen Klippen des Jean SibeliusDie Wiener Symphoniker, geleitet von Santtu-Matias Rouvali, mit Leonidas Kavakos als Solisten im Musikverein. Weiterlesen ⮕

Melanie Erasim wieder Spitzenkandidatin für nächste NationalratswahlSPÖ Weinviertel kürte ihr Team für die Nationalratswahl 2024. Vertreter aus dem Bezirk Korneuburg finden sich auf den Plätzen zwei und drei. Weiterlesen ⮕