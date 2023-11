Mozart-Requiem in der Stadtpfarrkirche Baden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as Festkonzert anlässlich des 112-jährigen Jubiläums des Kirchenchors St. Stephan lädt am 1. November dazu ein, Mozarts Requiem in d-moll, KV 626, im stimmungsvollen Rahmen der Pfarrkirche St. Stephan zu erleben.

Ursprünglich war das Festkonzert für November 2021 geplant, doch Corona machte die Aufführung damals unmöglich. 2022 gab es Chor-intern krankheitsbedingte Schwierigkeiten, die zu einer abermaligen Absage zwangen. Im dritten Anlauf muss es aber jetzt gelingen! headtopics.com

Am Mittwoch, 1. November, wird nun um 16.30 Uhr W. A. Mozarts „Requiem“ für Soli, Chor und Orchester in d-moll, KV 626 zur Aufführung gebracht. Die Solisten sind Cornelia Hübsch (Sopran), Nina Maria Edelmann (Alt), Robert Bartneck (Tenor) und Wolfgang Bankl (Bass). Leitung Anđjelko Igrec.

Gewidmet ist das Konzert den Opfern der Pandemie und sinnloser Kriege. Der Eintritt ist frei, zur Deckung der Kosten erbittet der Chor Spenden ab 25 Euro. Die Festkonzertgäste erwartet ein besonderer musikalischer Leckerbissen. headtopics.com

Mozart füllte die Kirche und das Rotary-SpendenkontoZu Ehren des allzu frühzeitig verstorbenen Mitgliedes Heinz Brandstetter brachte Rotary Hollabrunn den hochkarätigen Philharmonia-Chor Wien und das Orchester von St. Augustin Wien in die Pfarrkirche Hollabrunn. Für den guten Zweck, versteht sich. Weiterlesen ⮕

Stadtpfarrer Mauritius Lenz zelebrierte erstmals HubertusmesseDie diesjährige Hubertusmesse – sie wurde bereits zum 21. Mal vom Hegering Traismauer organisiert – fand heuer in der Stadtpfarrkirche Traismauer statt. Weiterlesen ⮕

Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen MeisternBei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe. Weiterlesen ⮕

Kulturtagen Pöggstall: Eine vergnügliche Reise nach AbsurdistanBei den Kulturtagen Pöggstall begaben sich Elisabeth Augustin und Stephan Paryla-Raky auf die Suche nach Absurdistan. Begleitet von Angela Rief auf der ,,Zauberharfe“ ließ das Trio die seltsamsten Orte lebendig werden und begeisterte Jung und Alt mit lustigen Texten, Liedern, Witzen und Scherzgedichten. Im Anschluss fand ein Flohmarkt mit Kinderbüchern und Spielsachen statt. Weiterlesen ⮕

550.000 Euro Landesförderung für Amstettner HauptplatzVoll des Lobs für das Projekt Schwammstadt war Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in der Vorwoche bei einem Besuch der Baustelle am Amstettner Hauptplatz. Das Land wird es mit 550.000 Euro unterstützen. Weiterlesen ⮕

Bist du bereit für das Jubiläumskonzert der Buffalo Bells?Am 11. November findet die 10-Jahres-Jubiläumsshow der Buffalo Bells im Pfarrsaal St. Stephan in der Kirchenstraße 16 in Amstetten statt. Einlass ist ab 19 Uhr bei 15 Euro Eintritt. Für das Konzert - heuer das letzte, wo die Büffel bellen - gibt es Karten nur bei Abendkasse. Weiterlesen ⮕