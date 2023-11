Kryptowährungen gefragt wie schon lange nicht mehr

Nach dem großen Absturz der Digitalwährung Bitcoin vor zwei Jahren steckte die Branche in einem"Kryptowinter". Doch jetzt herrscht wieder Tauwetter.Digitale Anlageprodukte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen sind so gefragt wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Das geht aus einer Studie des Kryptoexpertenvon CoinShares hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der neue Krypto-Boom ist fast vollständig auf die Nachfrage nach Bitcoins zurückzuführen. Allein 90 Prozent der Zuflüsse (296 Mio Dollar) entfielen auf die älteste Kryptowährung. Der Bitcoin existiert seit genau 15 Jahren. Das Bitcoin-Whitepaper wurde am 31. Oktober 2008 von einer Einzelperson oder einer Gruppe unter dem Pseudonymveröffentlicht. Es bildet die Grundlage für die Funktionsweise des Bitcoin und beschreibt ein dezentrales, digitales Zahlungssystem, das auf einer dezentralen Datenbank ("handelt es sich um digitale Zahlungsmittel bzw. Vermögenswerte, die in einer dezentralen Datenbank – in der Regel einer Blockchain – gespeichert sind.

Den bislang höchsten Wert erlebte der Bitcoin am 8. November 2021 mit knapp 69.000 Dollar. Innerhalb eines Jahres stürzte der Kurs dann auf rund 16.000 Dollar ab, auch weil die Branche durch etliche Skandale wie den Crash der Kryptobörse FTX erschüttert wurde. headtopics.com

Butterfill, Head of Research bei CoinShares, erklärte, der Kursanstieg sei auf den wachsenden Optimismus von Anlegern zurückzuführen, da die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC kurz davor stehe, ein börsennotiertes Bitcoin-ETF in den USA zu genehmigen:"Die Zulassung eines börsennotierten Bitcoin-ETFs ist in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich und wird einen regulatorischen Meilenstein für die Branche darstellen.

