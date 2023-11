Spanische Bischöfe kritisieren Berichterstattung über Missbrauch in der katholischen Kirche

unseriös. In manchen Medienberichten wurde von mehr als 200.000 Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche Spaniens ausgegangen.

Die spanischen Bischöfe wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht übertriebene Berichterstattung über kirchlichen Missbrauch. „Es gibt die Absicht, eine Zahl zu erreichen, die eine Lüge ist und nichts mit der Realität zu tun hat“, sagte Kardinal Juan Jose Omella am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Madrid, wie Kathpress berichtete.

Der vom Parlament beauftragte Ombudsmann für kirchlichen Missbrauch, Angel Gabilondo, hatte am Freitag einen 777 Seiten umfassenden Bericht vorgelegt. Er enthält unter anderem Aussagen von 487 Opfern, nennt allerdings keine konkreten Fallzahlen. Stattdessen wird auf eine eigens erstellte Umfrage mit rund 8.000 erwachsenen Teilnehmern verwiesen. Demnach gaben 0,6 Prozent der Befragten an, Missbrauch durch Priester oder Ordensleute erlitten zu haben. headtopics.com

Bereits am Montagnachmittag waren die spanischen Bischöfe zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um erstmals über den Gabilondo-Bericht zu beraten. Der frühere Bildungsminister war Anfang 2022 vom Parlament mit einer unabhängigen Untersuchung zu Missbrauch in den Reihen der

beauftragt worden. Bei der Vorstellung der Ergebnisse am Freitag erhob er schwere Vorwürfe gegen den Klerus in Spanien. „Den Opfern wurde selten geholfen“, sagte er. Stattdessen seien Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch von der Kirchenhierarchie jahrzehntelang geleugnet und vertuscht worden.In einer gemeinsamen Erklärung entschuldigten sich die Bischöfe am Dienstag für das „durch einige Mitglieder der Kirche“ verursachte Leid. headtopics.com

