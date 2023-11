– Rassismus-Eklat um Ärztekammer-Vize

erfahren hat, soll es am 18. Oktober während einer Sitzungspause des Vorstandes der Wiener Ärztekammer (WÄK) zu einem dramatischen Vorfall gekommen sein.

Dabei sei genau das Gegenteil der Fall, stellt Rasinger richtig. So setze sich Kamaleyan-Schmied aktiv für die Rechte der unterdrückten Frauen in Persien ein:"Sie so niederzumachen geht einfach nicht!"(Mitte, neben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Sozialstadtrat Peter Hacker) wurde erstmals eine Frau zur Kurienobfrau der Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gewählt.

Womöglich bezieht er sich dabei auf seine eigene Wahl 2022, welche – heftig umstritten – ihm eine Anzeige wegen Wahlbetrugs eingebracht hatte. Obwohl als Facharzt tätig, hat sich der Finanzreferent der Wiener Kammer zum Turnusärzte-Vertreter wählen lassen und damit den Groll der Kollegenschaft zugezogen. Ferencis Wahl wurde jedoch bestätigt. headtopics.com

„Das Bild für die Ärzteschaft und Öffentlichkeit ist verheerend. Von Vorbildhaltung für 14.000 Ärztinnen und Ärzte weit entfernt. Es reicht generell einfach, nicht in Sonntagsreden von Frauenrechten, Frauenquoten, Mobbingstellen, etc. zu reden und dann hier wegzuschauen.

Massive Kritik der Ärztekammer an ApothekengesetzDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Weiterlesen ⮕

