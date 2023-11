Verwirrung um vermeintliche Absage

Mit der vermeintlichen Absage des Spiels in Hohenruppersdorf meldete sich Gänserndorf-Süd-Trainer Wolfgang Schabhüttl am Freitagmittag bei der NÖN – um zwei Stunden später zu verkünden, dass doch gespielt wird. Was war in der Zwischenzeit passiert?

Hohenruppersdorfs Sektionsleiter Johannes Kohl klärte auf: „Ich war da selbst nicht dabei, aber um 11 Uhr waren unsere Leute am Platz und da ist das Wasser gestanden, zudem hat der Wetterbericht bis 18 Uhr Regen angesagt. Wenn du erst um fünf Uhr absagst, ist es auch blöd, deswegen wollten wir verschieben und haben Gänserndorf-Süd und die Gruppenobfrau angerufen.“

Die besagte Monika Weinhofer-Jaderka kam daraufhin selbst auf den Hohenruppersdorfer Sportplatz und hielt diesen für bespielbar. Sie erklärte ihre Vorgehensweise: „Das Spiel war zu keinem Zeitpunkt abgesagt. Da ein Spiel im Vorfeld nur von Verbandsfunktionären abgesagt werden kann, im besten Fall durch eine Platzbegehung, entschied ich mich dafür. Um 14.30 Uhr traf ich am Sportplatz ein und befand diesen für bespielbar.

Der von Hohenruppersdorfer Seite befürchtete Dauerregen hatte inzwischen aufgehört, die Partie fand schließlich statt und endete mit einem klaren 4:0-Erfolg der Gäste. „Es war viel Telefoniererei, aber sonst für mich kein großes Thema. Der Platz war wirklich bespielbar, wir haben halt nicht damit gerechnet, dass es besser wird“, erzählte Kohl. Die Reservepartie wurde übrigens am Montagabend nachgetragen, Hohenruppersdorf siegte hier mit 4:1.

