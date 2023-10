Mozart füllte die Kirche und das Rotary-Spendenkonto

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

u Ehren des allzu frühzeitig verstorbenen Mitgliedes Heinz Brandstetter brachte Rotary Hollabrunn den hochkarätigen Philharmonia-Chor Wien und das Orchester von St. Augustin Wien in die Pfarrkirche Hollabrunn. Für den guten Zweck, versteht sich.

Als Service-Club hat sich Rotary verschrieben, Gutes zu tun. Und so durfte sich das Hollabrunner Team rund um Präsident Leopold Rohrer über eine volle Kirche freuen, wo der Philharmonia-Chor Wien und das Orchester von St. Augustin Wien das Mozart-Requiem in d-moll (KV 626) in außergewöhnlicher Besetzung aufführten. Dirigent war Thomas Böttcher. headtopics.com

Diakon Gerhard Sulz führte ausführlich in das Werk ein. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) hatte durch seinen frühen Tod das Requiem nur fragmentarisch komponieren können, seine Frau hatte es von Schülern vervollständigen lassen. Sowohl Orchester als auch Sänger stellten sich kostenlos in den Dienst der guten Sache.

Die Solisten waren Marelize Gerber (Sopran), Maida Karisik (Alt), Martin Mairinger (Tenor) und Alexander Fritze (Bass). „Lokalmatador“ Martin Mairinger lebt übrigens in Kleinriedenthal. Mit den Künstlern und zahlreichen Anwesenden im dicht frequentierten Saal gab es später noch gute Gespräche. headtopics.com

Die Musikschule Hollabrunn wird um ein „Spiel“ reicherDie Musikschule Hollabrunn bietet ab November ein neues Fach an, nämlich „Darstellendes Spiel“. Als Lehrkraft hat sich Florian Drexler in einem Hearing durchgesetzt. Weiterlesen ⮕

Polizei fasste junge Räuber, die in Hollabrunn ihr Unwesen triebenDie Hollabrunner Polizei hat vier verdächtigen Jugendliche ausgeforscht, die in der Gschmeidlerstraße ihr Unwesen trieben. Einem Jugendlichen wurde Kleidung abgenommen. Ein Versuch, Bargeld zu rauben, scheiterte. Weiterlesen ⮕

Einbrüche in Hollabrunn: 40-Jähriger jetzt in U-HaftEnde September, Anfang Oktober waren in Hollabrunn wieder Einbrecher am Werk und drangen in Firmen ein. Bei einer Ausreisekontrolle an der tschechischen Grenze gingen der Polizei drei Verdächtigte ins Netz. Weiterlesen ⮕

Wo der Schutz von „Mutter Erde“ am Stundenplan stehtDas internationale Bildungsnetzwerk „Pilgrim“ feierte mit einem Festakt an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) in Wien sein 20-jähriges Bestehen. Mit dabei war das Erzbischöfliche Gymnasium Hollabrunn, das dem Pilgrim-Netzwerk seit mittlerweile zehn Jahren angehört und dafür geehrt wurde. Weiterlesen ⮕

Falsche „Polizisten“ in Niederösterreich und Wien geschnapptFestnahmen im Juni in der Steiermark haben zu zwei weiteren Tätern geführt: Sie haben älteren Menschen am Telefon unter Druck gesetzt und so Geld und Wertsachen herausgelockt. Weiterlesen ⮕

Falsche 'Polizisten' in Niederösterreich und Wien geschnapptNach zwei Festnahmen im oststeirischen Fürstenfeld haben Ermittler in Wien und dem NÖ Bezirk Baden zwei weitere falsche 'Polizisten' geschnappt. Weiterlesen ⮕