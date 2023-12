Signa Prime Selection AG stellt Insolvenzantrag

Die Signa Prime Selection AG, das Flaggschiff im Firmengeflecht des Tiroler Investors Rene Benko, hat am Donnerstag am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Die Passiva liegen bei rund 4,5 Milliarden Euro, wovon 2,3 Milliarden Euro auf Konzernverbindlichkeiten entfallen. Die Aktiva belaufen sich auf rund 1,3 Milliarden Euro.

Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an





