Signa Prime Selection AG stellt Insolvenzantrag

Längst haben es die Vögel von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es fix: Die Signa Prime Selection AG hat heute einen Insolvenzantrag eingebracht. Genauer gesagt: Sie hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien angemeldet. „Zudem haben die Vorstände auch die Annahme eines Sanierungsplans beantragt.

Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“, heißt es aus der Signa.“Die SIGNA Development Selection AG ist in derselben Situation und wird den Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung morgen, den 29. Dezember 2023, stellen.“ Laut Creditreform betragen die Passiva (Buchwert) 4,297 Milliarden Euro, auf die Quotengläubiger sollen aber nur 2,798 Milliarden Euro entfallen. Dazu kommen aber noch Haftungen in Höhe von 1,731 Milliarden Euro. Unterm Strich macht das Passiva in Höhe von 4,533 Milliarden Euro, die mit der Quote bedient werden müsse





Signa Holding GmbH bringt Insolvenzantrag einprofil-Informationen zufolge bringt die Signa Holding GmbH einen Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein. Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig und kann den laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren.

Signa feuert Vorstand Timo Herzberg wegen schwerwiegender VorwürfeDer Vorstandschef der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG, Timo Herzberg, wurde aufgrund schwerwiegender Vorwürfe entlassen. Es wird ihm vorgeworfen, ein Firmenkonstrukt aufgebaut zu haben, das sich an der Signa bereichert hat.

Insolvente Signa Holding plant Verkauf von prestigeträchtigen Objekten und InvestitionenDie insolvente Signa Holding plant den Verkauf von prestigeträchtigen Objekten und Investitionen, darunter das Chrysler Building in New York. Auch Medienbeteiligungen und der firmeneigene Privatjet sollen abgestoßen werden. Die Sanierung der Signa-Immobiliengesellschaften und der Signa Retail stehen ebenfalls auf dem Plan.

Signa Holding: Details zum GerichtsterminUnter anderem wird der Privatjet veräußert, der Firmensitz im Wiener Palais wird auch aufgelöst. Der Insolvenzverwalter hat seinen ersten Zwischenbericht vorgelegt und Schritte zur Finanzierung des Sanierungsverfahrens skizziert.

Gläubiger entscheiden über Zukunft: Signa muss Chrysler Building und Medienbeteiligung verkaufen30 Prozent – also etwa 1,5 Milliarden Euro bietet Benkos Signa ihren Gläubigern als Sanierungsquote an. Ob diese das Angebot annehmen ist noch unklar.Am Dienstag ging die mit Spannung erwartete erste Signa-Gläubigerversammlung über die Bühne. René Benkos Reich schuldet 273 Gläubigern Geld, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund fünf Mrd. Euro. Nun wurde etwa über den Verkauf eines Privatjets, von Medienbeteiligungen und des Chrysler Buildings beraten.

Signa stellt Antrag auf Sanierungsverfahren mit EigenverwaltungDas Unternehmen Signa hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,9 Milliarden Euro, was die größte Pleite in Österreich darstellt. Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens.

