Signa-Gruppe verschob vor Insolvenz mehr als 300 Millionen Euro an Unternehmen der Benko-Familie

Aufrüttelnde Enthüllungen zur Signa-Gruppe haben am Donnerstag Recherchen der „Financial Times“ zutage gebracht: Laut dem Blatt verschob das Tochterunternehmen Signa Development vor dem Insolvenzreigen noch mehr als 300 Millionen Euro an zwei Unternehmen, die von Rene Benkos Familie kontrolliert werden.

Die Signa Development habe 125 Millionen Euro an die Laura Finance Holding GmbH und weitere 190 Millionen Euro an die Laura Holding GmbH verliehen, so die Zeitung, die sich dabei auf Finanzunterlagen bezieht. Gesellschafter der Laura Holding ist die nach Benkos Tochter benannte Laura Privatstiftung mit 42,1 Prozent. Stifter sind hier Benko und seine Mutter Ingeborg. 34,9 Prozent an der Laura Holding entfallen auf die Ameria Invest, an der unter anderem wiederum die Laura Holding mit 34,9 Prozent beteiligt ist. Die Laura Finance Holding wiederum ist im Besitz der Laura Holding. Zusätzlich zu den Zahlungen an die Laura-Gesellschaften überwies Signa Development Hunderte von Millionen Euro an andere Unternehmen der Signa-Gruppe





