Insolvente Signa Prime braucht nochmals 300 Millionen Euro In René Benkos Signa-Imperium startet der große Abverkauf. Zur Sanierung sollen allerdings weitere 300 bis 500 Millionen Euro her. Sonst könnten auch noch jene Immobilien-Projektgesellschaften pleitegehen, die man eigentlich fortführen will.Eines soll nicht passieren, wünscht sich das Management der Signa Prime Selection AG: ein „Firesale“, also ein chaotischer Notverkauf wertvoller Immobilien zum Schleuderpreis.

Dass dem Signa-Imperium von Tycoon René Benko selbst in einem günstigen Szenario ein groß angelegter – wenn auch kontrolliert abgewickelter – Abverkauf bevorstehen dürfte, ist jedoch spätestens seit Donnerstag klar. Die Signa Prime, in der die wertvollsten Immobilien der Gruppe geparkt sind, musste Insolvenz anmelden. Wie sich aus dem Insolvenzantrag ergibt, der profil und der „Süddeutschen Zeitung“ vorliegt, dürfte die erhoffte Sanierung zum Kraftakt werde





Steirische Landesberufsschulen erhalten 23 Millionen Euro für AusbauDie Landesregierung investiert bis 2027 23 Millionen Euro in den Ausbau der Landesberufsschulen Feldbach, Voitsberg und Graz-St. Peter. Damit sollen 6000 Schüler profitieren.

Wirtschafts-Thriller: Wie Gazprom in Wien um hunderte Millionen Euro kämpftDer russische Gas-Riese Gazprom streitet vor einem österreichischen Schiedsgericht mit einer langjährigen Partnerfirma aus Kroatien. Deren Eigentümer ist gerade drauf und dran, mit Hilfe der EU-Sanktionen einen geschäftlichen Coup zu landen.

Signa Holding: Pleite bringt Ungewissheit bei NÖ-PrestigeprojektenDie 5-Milliarden-Euro-Megapleite der Signa Holding des Investors René Benko sorgt für Unsicherheit bei einigen NÖ-Bauherren und Partnern. Beim Wohn-Projekt „WWE-Gründe“ in St. Pölten und beim Prestigeprojekt Werft Korneuburg ist die Signa über jeweils eine Enkelgesellschaft der Signa Development mit an Bord.

René Benkos Signa meldet Insolvenz anDas Tiroler Immobilienunternehmen reichte beim Handelsgericht Wien den Insolvenzantrag ein. Das Unternehmen plant ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung.

Signa Holding GmbH bringt Insolvenzantrag einprofil-Informationen zufolge bringt die Signa Holding GmbH einen Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein. Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig und kann den laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren. Von MDelcheva StefanMelichar und anna_thalhammer.

Signa stellt Antrag auf Sanierungsverfahren mit EigenverwaltungDas Unternehmen Signa hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,9 Milliarden Euro, was die größte Pleite in Österreich darstellt. Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens.

