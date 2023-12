Steirische Landesberufsschulen erhalten 23 Millionen Euro für Ausbau

Bis 2027 nimmt die Landesregierung 23 Millionen Euro in die Hand, um die Landesberufsschulen Feldbach, Voitsberg und Graz-St. Peter auszubauen. Landeshauptmann Christopher Drexler (5. v. l.) gemeinsam mit Vertretern aus der Politik und Wirtschaft vor der Wiese, auf der das neue Lehrlingsheim in Feldbach errichtet werden soll.

„Es ist ein wirklich guter Tag für die steirischen Berufsschulen“, waren sich Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Landesrat Werner Amon einig. Sie machten sich auf den Weg nach Feldbach, um die große Investitionsoffensive für die steirischen Landesberufsschulen (LBS) zu verkünden. 23 Millionen Euro nimmt die Landesregierung bis 2027 in die Hand, um die LBS Feldbach, Voitsberg und Graz-St. Peter auszubauen. „6000 Schüler werden davon profitieren“, sagte Drexler stolz. Sein Stellvertreter Lang sprach als Finanzreferent von einer „wichtigen Investition im Bildungsbereich in schweren Zeiten“





