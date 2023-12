Der Betreiber bestätigt: Der 'Vorarlberger Hof' in Dornbirn schließt seine Türen. Welche Pläne es für das Haus gibt und wie es mit dem Traditionsgasthaus weitergeht, hat VOL.AT nachgefragt. Darum geht's: Bereits Anfang 2023 bestätigte der Eigentümer des Gasthauses, der 'Verein Arbeiterheim', ein neues Projekt für den 'Vorarlberger Hof'.

Am Dienstag gab das Team des 'Hofs' in sozialen Medien die Schließung bekannt: 'Liebe Gäste, aufgrund eines Neubaus schließt der Vorarlberger Hof Ende 2023 seine Pforten. Wir möchten euch Danke sagen für euer Vertrauen und eure Treue und wünschen euch ein gesundes Neues Jahr 2024.' ©Screenshot 'Vorarlberger Hof' Zukunftspläne für den Vorarlberger Hof SPÖ-Stadtrat Markus Fäßler bestätigt gegenüber VOL.AT, dass es Pläne für einen Neubau gibt. 'Die Gastwirtschaft wird geschlossen, mit Ende dieses Jahres und Mitte Jahr werden wir mit der Neuerrichtung des Vorarlberger Hofes beginnen', schildert er. Erst wurde auch eine Sanierung in Betracht gezogen





