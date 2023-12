Die Signa-Pleiten werden Auswirkung auf den Immobilienmarkt haben, ist IHS-Chef Bonin überzeugt. Die Auswirkungen bei den Banken werden sich in Grenzen halten, aber es werde Leerstände geben.. Durch die kräftigen Lohnsteigerungen werde der private Konsum ein zentraler Treiber des Aufschwungs im nächsten Jahr sein, sagte Bonin am Samstag in der Ö1-Interviewreihe „Im Journal zu Gast“. Es werde „kein großartiger Aufschwung“ sein, „aber immerhin kommen wir aus der Rezession heraus“.

Die hohen Energiepreise und die Krisen in der Ukraine und Nahost seien aber Risikofaktoren. „Die Bürgerinnen und Bürger können sich erst einmal darauf einstellen, dass es ihnen finanziell besser gehen wird als im letzten Jahr“, meint Bonin. Die Menschen würden real mehr im Portemonnaie haben, Vorsicht sei aber trotzdem angebracht. Nach den Wohlstandsverlusten als Folge von Corona und des Ukrainekrieges gebe es nun eine gewisse Durststrecke. „Wenn wir Glück haben, sind wir Ende nächsten Jahres ungefähr da, wo wir vor der Coronakrise ware





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Auch Kernteile insolvent: Signa wird zur ZehnmilliardenpleiteBei dem vom Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko aufgebauten Signa-Konzern geht es mit der Insolvenz der beiden Vorzeigetöchter Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG weiter Schlag auf Schlag.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Immobilienfirmen der Signa vor InsolvenzDie wichtigsten Immobilienfirmen der Signa, die Prime Selection AG und die Development Selection AG, sollen in den nächsten Tagen Insolvenz anmelden. Damit ist die Katastrophe im Herzen von René Benkos Imperium angekommen. Und die größte Firmenpleite in der Geschichte könnte sich weiter auswachsen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Signa Prime Selection AG stellt InsolvenzantragDie Signa Prime Selection AG hat einen Insolvenzantrag gestellt und ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Ziel ist die Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs und die Restrukturierung des Unternehmens.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Signa Prime reicht Insolvenzantrag einSigna Prime, der Kern des Signa-Konzerns, hat einen Insolvenzantrag eingereicht. Das Unternehmen strebt ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Signa Prime Selection AG stellt InsolvenzantragDie Signa Prime Selection AG, ein Unternehmen des Investors Rene Benko, hat Insolvenz angemeldet. Es wird ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Insolvente Signa Prime braucht nochmals 300 Millionen EuroIn René Benkos Signa-Imperium startet der große Abverkauf. Zur Sanierung sollen allerdings weitere 300 bis 500 Millionen Euro her. Sonst könnten auch noch jene Immobilien-Projektgesellschaften pleitegehen, die man eigentlich fortführen will.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »