Regisseur Craig Gillespie: „Die Wut der Figuren ist real“

Der australische Regisseur Craig Gillespie erzählt in seinem neuen Film »Dumb Money« die wahre Geschichte der von privaten Kleinstanlegern gepushten GameStop-Aktie. Eine Geschichte als Symbol für alles, was die Gesellschaft während der Covid-Pandemie durchgemacht hat.

Schon seit 15 Jahren dreht der Australier Craig Gillespie sowohl kleinere Independent-Produktionen wie das Oscar-nominierte Drama „I, Tonya" als auch Großproduktionen wie das-Prequel „Cruella". Sein neuer Film liegt irgendwo dazwischen: „Dumb Money – Schnelles Geld" (ab 2. 11. im Kino) erzählt die wahre Geschichte der von privaten Kleinstanlegern in Rekordhöhen gepushten

Nein, ich habe es gar nicht so sehr mit Aktien. Aber während der Coronapandemie lebte einer meiner Söhne eine Weile bei uns, und der war mittendrin in dieser GameStop-Geschichte, kontrollierte alle paar Minuten den Aktienstand und verkaufte genau im richtigen Moment. Einen Tag später wurde, wie im Film zu sehen ist, der Handel mit der Aktie eingeschränkt und der Kurs fiel sofort.

Die Ereignisse sind keine drei Jahre her. Hatten Sie nicht die Sorge, dass vielleicht noch nicht genug Zeit verstrichen war, um sich der Sache fiktional zu widmen? Ehrlich gesagt reizte es mich enorm, eine Geschichte zu erzählen, die mitten während Covid spielt – und letztlich direkt damit zu tun hat. Für mich ist der ganze Fall ein Symbol für alles, was wir in jener Zeit durchgemacht haben, die Mühsal, das Isoliertsein einerseits und der sich online findende Zusammenhalt andererseits.

Daraus, dass Sie die GameStop-Geschichte nicht als Einzelfall, sondern Teil einer großen, womöglich revolutionären Bewegung sehen, macht Ihr Film am Ende keinen Hehl. Das müssen Sie aber noch ein bisschen mehr erklären …

