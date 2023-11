Brucker Fußballverein ist Geschichte: Sportplatz hat neue Nutzer

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der Nutzungsvertrag mit dem ASK-BSC Bruck für das Parkstadion wurde aufgekündigt. Einen neuen Vertrag soll es bis zur Dezember-Sitzung geben. Die Platzerhaltung übernimmt nun der neue Jugendverein. ach massiven finanziellen Turbulenzen konnte der Verein den Spielbetrieb nach 105 Jahren nicht mehr aufrecht erhalten. Die Stadtgemeinde hat daher die Platznutzung nun beendet. Neuer Jugendverein übernimmt die Instandhaltung - und erhält die dafür vorgesehene Förderung der Stadt.

Es ist das bittere Ende einer zuletzt sehr turbulenten Geschichte. Der ASK-BSC Bruck konnte nach seinem finanziellen Debakel den Spielbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten und löst sich auf (siehe dazu Artikel). „Es tut mir im Herzen weh. Nach über 100-jähriger Geschichte“, bedauerte Sportstadtrat und Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SPÖ) die Entwicklungen. Damit einhergehen würden eine Reihe von Maßnahmen, die die Stadtgemeinde nun setzen müsse. headtopics.com

Ein neuer Nutzungsvertrag soll allerdings erst bei der Gemeinderatssitzung im Dezember beschlossen werden. Denn, davor ist noch einiges zu tun. „Warum gibt es kein Inventarverzeichnis, keine Bauzustandsbeurteilung? Was ist mit Strom- und Wasserzählern?“, fragte in dem Zusammenhang auch Grünen-Gemeinderat Roman Kral. Hierzu betonte Brunnthaler, dass man dabei sei, eine Bauzustandsbeurteilung durchführen zu lassen.

Nicht unumstritten war jedenfalls die Tatsache, dass der neue Jugendverein schon die zweite heurige Tranche der Förderung für die Platzerhaltung bekommen soll, obwohl es noch keinen Nutzungsvertrag gibt. „Der Verein hat sich im Juni gegründet. headtopics.com

