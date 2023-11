Historische Führung auf dem Stadtfriedhof

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

er Stadtfriedhof öffnete seine Tore für Interessierte. Wer mit offenen Augen zwischen den steinernen Monumenten spaziert, kann vieles über längst vergangene Tage St. Pöltens erfahren. Bereits mit den ersten Sonnenstrahlen, die der Nebel durchließ, öffnete die Friedhofsverwaltung ihre Tore für Interessierte als Generalprobe für Allerheiligen. „Wir waren, was ihr seid – ihr werdet, was wir sind“, prangt am Eingang des Hauptfriedhofs und erinnert die Besucher daran, dass alles vergänglich ist. Museumsleiter Thomas Pulle nahm die Besucher zwischen den Gräbern mit auf eine historische Reise durch den Friedhof.

Angeschlossen an den Zugangsbereich reihen sich alte Ehrengräber aneinander. Die meisten stammen noch aus der Kaiserzeit. Gemäß der damaligen Begräbnisrituale, bei denen viel Wert auf eine „schöne Leich“ gelegt wurde, sind diese vergleichsweise pompös. Ein Name sticht hier heraus: Wilhelm Völkl, der als Bürgermeister um die Jahrhundertwende mit einem Kraftwerk erstmals Strom nach St. headtopics.com

Doch nicht nur Politiker und Adelige leisteten sich mächtige Gräber, die kleinen Mausoleen ähneln. Auch Wirtschaftstreibende wie die Hoteliersfamilie Pittner setzten sich ein Monument für die ewige Ruhe, das ihren Reichtum und ihre Bedeutung zu Lebzeiten widerspiegeln soll.

Ganz anders sieht es nebenan am Waldfriedhof aus. „Hier orientieren sich die Gräber an den Bäumen, die wie der Kaiserwald gesetzt wurden, um die Stadt vor Westwind zu schützen“, so Pulle, der bei einem leicht bemoosten Grabstein stehen bleibt, der einen herausgemeißelten Helm und ein Horn enthält. Da es sich um einen Feuerwehrhelm handelt, ist das Geheimnis schnell gelüftet. headtopics.com

