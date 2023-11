Comeback für das „Dr. Franz Slawik Symposium“ in Schwechat

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ine Expertenrunde wird sich am 7. November mit dem Thema „Klimawandel“ beschäftigen, Erkenntnisse liefern und auch mögliche Lösungsansätze bieten. Das Symposium ist öffentlich zugänglich und findet im Rathaus statt.

Nach einer fünfjährigen Pause kehrt das „Dr. Franz Slawik-Symposium“ zurück. Unter dem Titel „Klimawandel und die Auswirkung auf unsere Gewohnheiten – Anpassung, Umdenken oder Verzicht?" werden Expertinnen und Experten am Dienstag, 7. November ab 18 Uhr im Festsaal des Schwechater Rathauses zusammenkommen, um dieses Thema zu beleuchten. headtopics.com

Am Podium werden ATV-Meterologe Manuel Kelemen, die Ökonomin Barbara Schuster vom „Momentum Institut“ und Biobauer Alfred Grand Platz nehmen. Geleitet wird die Diskussion von Moderatorin Marie Leopoldsberger. Darüber hinaus wird es eine kulturelle Note haben. Denn die Ausstellung „Mensch vs. Planet Erde – Wieviel Homo Sapiens kann ein Planet verkraften“ von Christian Andreas Weisz wird im Rahmen des Symposiums eröffnet.

Das „Dr. Franz Slawik-Symposium“ ist öffentlich zugänglich und bietet die Möglichkeit, sich aktiv an der Diskussion über den Klimawandel und unsere Zukunft zu beteiligen. Das Symposium verspricht nicht nur Erkenntnisse zu liefern, sondern auch Lösungsansätze zu zeigen und den Dialog zu fördern. headtopics.com

Ins Leben gerufen, um wichtige Fragen unserer Zeit zu beleuchten und Lösungen zu finden. Die Veranstaltung findet alle fünf Jahre statt und zieht Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter, Politikerinnen und Politiker und die breite Öffentlichkeit an.

