Regierungsparteien in Italien kritisieren Pro-Palästina-Demo in Rom

"Freies Palästina","faschistisches Israel, terroristischer Staat" skandierten die Demonstranten auf den drei Kilometern zwischen dem Stadttor Porta San Paolo, einem symbolischen Ort des antifaschistischen Widerstands, bis zum Platz San Giovanni vor der Lateranbasilika.Die Demonstranten trugen palästinensische Fahnen und forderten einen Waffenstillstand in Gaza. Sie beschuldigten Israel des"Völkermordes" und der"Apartheid".

"Die israelische Flagge, die von einem der Masten der FAO abgerissen wurde, Beleidigungen und Rufe gegen den jüdischen Staat, Spannungen mit den Ordnungskräften, Sprechchöre, die die Intifada und die Hisbollah preisen: Einmal mehr zeigt die Demonstration zugunsten des palästinensischen Volkes ihr wahres Gesicht.

Hund stürzt in Rom auf schwangere FrauEin Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt, der Fötus blieb unverletzt. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Reiseführer für Italien? Die brauchen wir nichtEs genügt, wenn wir die Italiener reden lassen. Und reden. Und reden. Und reden. Weiterlesen ⮕

Hochwasser in Grado:Überschwemmungen und Evakuierungen in Slowenien und ItalienAn der Oberen Adria sorgen die starken Regenfälle für Hochwasser. Auch in Slowenien kam es zu Überflutungen. Weiterlesen ⮕

Grenzkontrollen zwischen Italien und Slowenien werden fortgesetztDie Kontrollen an der Grenze zwischen Italien und Slowenien werden wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein fortgesetzt. Italienischer Innenminister warnt vor möglicher Anwesenheit von Terroristen unter den Migranten auf der Balkanroute. Weiterlesen ⮕

Diplomatischer Eklat: Italien empört über Angriff auf KulturEin Botschafter sorgt für Aufregung in Italien, indem er die Sprache und Kultur des Landes respektlos behandelt. Italien reagiert empört auf den Vorfall. Weiterlesen ⮕

Nach 2000 Pro-Unterschriften:Streit ums Parken: Verwaltungsgerichtshof sagt Volksbefragung in Bruck abFPÖ und KPÖ initiierten eine Volksbefragung zum Thema Parken in Bruck. Jetzt entschied der Verwaltungsgerichtshof aber zugunsten der Stadt. Die Befragung ist damit vorerst vom Tisch. Weiterlesen ⮕