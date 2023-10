Hund stürzt in Rom auf schwangere Frau

Ein Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die 28-jährige Fußgängerin sei dabei am Freitag im Stadtzentrum schwer verletzt worden, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, hieß es von den Rettungskräften. Der Fötus habe keine Verletzungen davongetragen.

Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Hund, ein Rottweiler, in einer Straße im Zentrum der italienischen Hauptstadt aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern auf den Boden. Der Hund überlebte den Aufprall nicht.Die junge Frau wurde nach dem Vorfall zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Kopfverletzung, wie die Zeitung „“ berichtete.

Wieso genau der Rottweiler aus dem dritten Stock auf die Straße fiel, ist noch unklar. Einer ersten Rekonstruktion der Einsatzkräfte zufolge hielten sich in dem Haushalt auch einige Katzen auf. Womöglich verlor der Hund nach einem Sprung auf die Fensterbank das Gleichgewicht und stürzte. Die Besitzerin steht unter Schock. (APA) headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

EZB legt erste Zinspause seit zehn Monaten einDie Inflation schwächt sich ab, die Sorge um die Konjunktur wächst. Die Euro-Währungshüter erhöhen die Zinsen vorerst nicht weiter. Weiterlesen ⮕