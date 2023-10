Brand in Tiroler Krankenhaus: Österreicherin eingeliefert

Die Österreicherin wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Bisherigen Informationen zufolge hatte ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu dem Brand geführt.

Zuvor hatte eine 65-jährige Bewohnerin des Mehrparteienhauses einen Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen, hieß es. Darauf alarmierte sie die Feuerwehr. Diese bemerkte schließlich, dass aus der Wohnung der 34-Jährigen Rauch austrat und hörte das Piepsen des Rauchmelders.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

