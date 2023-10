Diplomatischer Eklat: Italien empört über Angriff auf Kultur

Ein diplomatischer Eklat auf höchster Ebene erschüttert die Beziehungen zum Nachbarland Italien. Italien spricht von einem „Angriff auf die Kultur unseres Landes“.

WIEN / ROM – „Ciao ragazzi, un café, per favore“, ruft der Botschafter, stellt sich an die Bar und legt einen Euro bereit. „Der Ciao ist krank, und der ragazzi is im Urlaub, du O’gschleckter. Und es haßt por favor“, begrüßt ihn der Kellner freundlich. „Wos wüst mit dem Mozarttaler da? Für an Euro kannst bei uns aufs Heisl gehn, mehr ned.“

Weiterlesen:

DieTagespresse »

Nach Eklat bei der UNO: Guterres 'schockiert über Fehlinterpretation'UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen zum Gaza-Krieg verteidigt. Weiterlesen ⮕

Ristorante Pizzeria Bäumle: Sind wir hier in Österreich oder doch in Italien?Im Ristorante Pizzeria Bäumle in Lochau können die Gäste italienische Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre genießen. Das unvergleichliche Tiramisu und die Pizzen des Restaurants überzeugen auf ganzer Linie. Weiterlesen ⮕

Cathy Lugner im 'Forsthaus': „Du alter H****sack.“Heiße Zungenküsse mit Satans Bratan und zu viel Alkohol für Cathy Lugner in neuer Folge von 'Forsthaus Rampensau' führen zu Eklat und Klärungsbedarf Weiterlesen ⮕

„Kultur braucht dich!“ Ein Job, der wichtig und wertvoll istDie Tour „Kultur braucht dich!“ für Niederösterreichs Kulturverantwortliche startete in Radlbrunn. Beiträge über gelungene Initiativen und wichtiges Engagement gab es aus Retzbach, Maissau und aus der Gemeinde Heldenberg. Weiterlesen ⮕

Intensiver Kuss zwischen Satans Bratan und Cathy Lugner im Forsthaus RampensauDie Lage im Forsthaus Rampensau spitzt sich zu. Ein 'intensiver Kuss' zwischen Satans Bratan und Cathy Lugner sorgt für Aufregung. Was passierte in der Nacht im ATV-Forsthaus? Details werden nicht preisgegeben, aber beide betonen ihre Zuneigung zueinander. Später kommt es zu einem Eklat, als Cathy Lugner betrunken einen beleidigenden Kommentar abgibt. Weiterlesen ⮕

111. Tour de France mit vier Bergankünften, zwei ZeitfahrenMit gleich mehreren Premieren und einem erhofften Kampf von vier Radsport-Stars geht die 111. Tour de France 2024 in eine historische Auflage. Erstmals startet das größte Radrennen der Welt in Italien, erstmals endet es wegen der Olympischen Spiele in Nizza und nicht in Paris. Weiterlesen ⮕