Pro-Zionisten-Selbstverteidigungs-Welle in Österreich

„Die Pro-Zionisten-Selbstverteidigungs-Welle flacht ab ...“ kläffte mich einer, der selbstverständlich keinen Echtnamen verwendet, auf X an. Damit meinte er offensichtlich mich persönlich. Mich, den Pro-Zionisten-Selbstverteidigungs-Wellenreiter. Ich hatte nämlich unmittelbar davor auf selbigem X geschrieben, dass die studentische „Pro-Hamas-Pandemie“ in Österreich angekommen ist. Das hatte ich nicht einfach so dahingeschrieben, obwohl das meiste auf X einfach so dahingeschrieben wird.

Das habe ich geschrieben, nachdem auf der Free-Palestine Kundgebung im Foyer der Universität für angewandte Kunst eine Rednerin gemeint hatte, dass die Jüdinnen und Juden, die am 7. Oktober massakriert wurden, selbst daran schuld gewesen sind und dass es wichtig ist, nicht mehr zu erwähnen, dass es überhaupt eine Aggression gegen Israel gegeben hat.Am





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Für Verlängerung der Feuerpause:Hamas könnte erstmals auch Männer aus Geiselhaft freilassenIsrael bekräftigte am Dienstag, dass die Waffenruhe auf unbestimmte Zeit verlängert werden könne, solange die Hamas weiterhin mindestens zehn Geiseln pro Tag freilasse.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Kunststudis und die IntifadaAn der Universität für Angewandte Kunst hielten Studierende eine pro-palästinensische Demo ab. Die Jüdische Hochschüler:innenschaft beklagt Antisemitismus.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Österreich meldet 4,8 Millionen Krankmeldungen bis Ende OktoberBis Ende Oktober gab es bereits 4,8 Millionen Krankmeldungen – mehr als vor der Pandemie pro Jahr. Covid ist aktuell ein starker Treiber.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Ein Gang mit … Natascha StroblSie ist eine der Heldinnen von Links-Twitter, und wird von vielen angefeindet. Mittlerweile stellt sich für sie die Frage, ob die digitale Pöbelei nicht auch zu viel Bedrohung im realen Leben ist. markus_vgf traf Natascha_Strobl auf einen 'Powerlunch'.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Brandgefahr zu Weihnachten: 48 Prozent haben im Kinderzimmer keinen Rauchwarnmelder installiertIm Schnitt kommen pro Jahr in Österreich 48 Menschen bei Bränden ums Leben, wie eine aktuelle Auswertung der vergangenen 15 Jahre zeigt. Im Vorjahr sind sogar 49 Personen gestorben.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Strompreise in Österreich: Warum zahlen wir noch immer so viel?Herr Strugl, laut E-Control zahlen wir derzeit durchschnittlich 20,91 Cent netto pro Kilowattstunde Strom. Das ist etwas mehr als vor einem Jahr, da waren es 16,8 Cent, und viel mehr als vor der Energiekrise. Wieso zahlen wir für Strom noch immer so viel?

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »