Österreich meldet 4,8 Millionen Krankmeldungen bis Ende Oktober

Bis Ende Oktober gab es bereits 4,8 Millionen Krankmeldungen – mehr als vor der Pandemie pro Jahr. Covid ist aktuell ein starker Treiber.In der Vorwoche meldete die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) rund 300.000 Krankenstände. Das heißt, einer von dreizehn unselbständig Beschäftigten war zumindest einen Tag lang nicht arbeitsfähig. Das aktuell hohe Infektionsgeschehen ist nicht der einzige Grund dafür, aber doch ein wesentlicher.

Denn mehr als ein Drittel war wegen grippaler Infekte oder Covid-19 krankgemeldet. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt ein ähnliches Bild: Die Saison der Atemwegserkrankungen beginnt durch Covid-19 früher, zudem verursacht das Coronavirus aufgrund seiner Ansteckungskraft höhere und häufigere Wellen als andere Erreger. Bis Ende Oktober hat die ÖGK bereits 4,8 Millionen Krankmeldungen registriert. Das heißt, dass allein in zehn Monaten mehr Krankenstände auftraten als in den gesamten Jahren vor der Pandemie.hervorgeht, dürfte Österreich gegenwärtig auch die höchste Corona-Welle überhaupt erlebe





