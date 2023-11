Pendler-Kritik: „In den Zügen kann es rasch eng werden“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

berfüllte und überhitzte Züge am Weg von Wien nach Retz: Abgeordnete Melanie Erasim spricht von „Bahnchaos“ und nimmt Bundes- und Landesregierung in die Pflicht. Meldungen und Beschwerden verärgerter Pendler über überfüllte Züge auf den Weinviertler Bahnstrecken häufen sich in jüngster Zeit. Besonders zu den Stoßzeiten haben die vollgepackten Waggons mehr mit einer Ölsardinendose gemein als mit einer Bahngarnitur. In einem dieser Züge erlitt ein junger Mann vergangenen September einen Kreislaufkollaps zwischen Korneuburg und Stockerau.

Die Mistelbacher SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim spricht von einem „Bahnchaos“ und übt scharfe Kritik an Landes- und Bundesregierung: „Während die schwarz-grüne Bundesregierung von Klimaschutz und Attraktivierung der Bahn spricht, werden die Fahrgäste der Nordwestbahn durch unhaltbare Missstände vergrault. Seit Jahren leidet die Strecke fast täglich unter Verspätungen und Überlastungen. headtopics.com

Die Nordwestbahn, welche sich von Wien Floridsdorf über Korneuburg und Stockerau bis nach Retz und weiter ins tschechische Znojmo erstreckt, erfuhr in den letzten Jahren gewiss deutlichen Zuwachs an Fahrgästen. Durch das Klimaticket, die flächendeckenden Parkpickerln in Wien sowie die explodierenden Treibstoffpreise wird die Strecke mittlerweile noch stärker genutzt - und das mit ersten Überlastungssymptomen, denn die Kapazitäten stoßen an ihre Grenzen.

