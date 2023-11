Matthias Sammer: Kritik am DFB, die auch den ÖFB hellhörig machen sollte

Mit verschiedenen Systemen kennt sich Matthias Sammer aus. Der heute 56-Jährige spielte sowohl im Nationalteam der DDR als auch für die gesamtdeutsche Auswahl. Er war Meister der(als Spieler und als Trainer, Champions-League-Sieger, Europameister und ist seit 2006 in diversen Fußball-Funktionärsämtern tätig.

Kurzum: Seine Worte haben Gewicht. Umso schwerer wiegen seine jüngsten Aussagen im Podcast „Phrasenmäher“, mit denen er die Führungsebene des Deutschen Fußballbundes (sei „fachlich hervorragend, aber kein Anführer“. Mit dem neuen Sportgeschäftsführer Andreas Rettig habe Sammer zwar „früher gut zusammengearbeitet. Er ist aber auch kein klassischer Sieger.“

