Kritik an Van der Bellens Dienstreisen und Begleitung

Das Jahr 2023 sei wie kein anderes von der Teuerung gezeichnet gewesen, begründen die Freiheitlichen ihre Kritik. Der Bundespräsident habe 2022 gemeint, die Menschen sollten"die Zähne zusammenbeißen". Das Verhältnis der FPÖ zu Van der Bellen ist von Natur aus getrübt: Zwei Mal hatte die Partei einen eigenen Kandidaten für die Hofburg-Wahl aufgestellt.

Konkret fragte die FPÖ ab, wie viel Van der Bellens Dienstreisen zu den Salzburger und Bregenzer Festspielen sowie zu den Seefestspielen Mörbisch und den Tiroler Festspielen Erl gekostet haben. Laut Anfragebeantwortung waren es genauEin Aufreger für die FPÖ ist aber der angebliche"Hofstaat", der mit dem Bundespräsidenten nach Salzburg und Bregenz gereist sei. So seien"gleich vier PR-Mitarbeiter" dabei gewesen, kritisieren die Blauen.

Doskozil sagt längere Einkaufssamstage in Parndorf nach Kritik abLandeshauptmann widerruft Verordnung, die den Geschäften offenhalten bis 20 Uhr ermöglicht hätte. Weiterlesen ⮕

Kritik an ÖVP und Grüne: FPÖ drängt auf Erdgas aus dem WeinviertelFPÖ will rasche Nutzung des Gasfunds in Wittau, um weniger von Russland abhängig zu sein. Ukraine droht mit Ende der Durchleitung von Erdgas nach Mitteleuropa. Weiterlesen ⮕

Massive Kritik der Ärztekammer an ApothekengesetzDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Weiterlesen ⮕

Massive Kritik der Ärztekammer an ApothekengesetzDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Weiterlesen ⮕

Gefällte Bäume sorgen für Kritik der BürgerlisteBürgerliste kritisiert die Fällungen auf den Grundstücken der beiden neu geplanten Kindergärten. Stadt hat Nachpflanzungen angeordnet. Weiterlesen ⮕

„Versorgungsposten“: SPÖ-Kritik an Nehammers PersonalaufstockungDas Kanzleramt rechtfertigt die zwölf neuen Top-Jobs mit „üblichem Verwaltungshandeln“. Weiterlesen ⮕