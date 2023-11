Guntramsdorf setzt auf Kindergarten-Offensive

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Der Kindergarten II (Neu-Guntramsdorf) wird von drei auf sechs Kindergartengruppen ausgebaut, die Nutzfläche von derzeit 635 auf fast 1.

Das 6-Millionen-Euro-Projekt wird zu Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 abgeschlossen sein. Dann verfügt Guntramsdorf insgesamt über zwei Kinderkrippen und 18 Kindergartengruppen in fünf Kindergärten; knapp 260 Kinder werden ebendort betreut.

Das Bauvorhaben wird in drei Etappen aufgeteilt. Der östliche Teil wird abgebrochen und in Massivbauweise neu hergestellt. In diesem Bereich befinden sich im Erdgeschoß die Räume für die Kinderkrippe und im Obergeschoß die Personal- und Verwaltungsräume. headtopics.com

Der letzte Bauabschnitt betrifft die Generalsanierung der Bestandsräume im Erdgeschoß. Die zukünftige Beheizung erfolgt mit Luftwärmepumpen, auf den dafür geeigneten Dachflächen wird eine Photovoltaikanlage montiert. Die Arbeiten starten am 6. November, der Bund fördert 950.000 Euro, das Land NÖ 2,1 Millionen Euro.

Im Zuge des Projektes entsteht parallel auch ein neuer Spielplatz, bei dem die Kinder von Anfang an in die Planung eingebunden sein werden, womit ihre konkreten Wünsche und Ideen in die Planungen einfließen. headtopics.com

Der Spatenstich ist erfolgt: Vize-Bürgermeister Niki Brenner, Bildungsgemeinderätin Gabi Pollreisz, Bundesrätin Bernadette Geieregger, Bürgermeister Robert Weber, Landesrat Sven Hergovich und die Leiterin des Kindergartens, Karin Schäfer.

