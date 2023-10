PBZ Orth hat eine neue Direktorin

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

hajen Prohaska hat die kaufmännische Leitung im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) der Gemeinde Orth übernommen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freute sich mit Shajen Prohaska: „Toll, dass wir im PBZ Orth eine weitere erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen konnten.“ Auch die stellvertretende Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Doris Slama, gratulierte der neuen Direktorin und freut sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Das PBZ Orth umfasst drei Wohnbereiche für insgesamt 100 Bewohner und beschäftigt rund 78 Mitarbeiter. Shajen Prohaska absolvierte nach der Lehre zur Bürokauffrau die Krankenpflegeschule am Kaiser-Franz-Josefs-Spital, wo sie bis 2005 auf verschiedenen Abteilungen Berufserfahrung sammelte. headtopics.com

Danach erfolgte der Wechsel in den Bereich der Langzeitpflege und Prohaska übernahm die Leitung der Pflege und Betreuung sowie gleichzeitig die Kaufmännische Direktion am NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Tulln. Von dort führte sie ihr Weg in die Patienten- und Pflegeanwaltschaft und 2021 als Pflegedirektorin wieder zurück ins PBZ Klosterneuburg.

Prohaska schloss außerdem zahlreiche Fort- und Weiterbildungen wie u. a. den Universitätslehrgang Pflegepädagogik, das Magisterstudium Gesundheitswissenschaften mit Schwerpunkt Management sowie den Master of Science in traditioneller chinesischer Gesundheitspflege ab. headtopics.com

Mit der Rikscha auf ein Eis: PBZ-Bewohner freuen sich über AusflügeEine von der Stadtgemeinde Wolkersdorf zur Verfügung gestellte Elektro-Rikscha stößt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf auf große Begeisterung. Weiterlesen ⮕

Pflegezentrum feierte ErntedankgottesdienstDer Erntedankgottesdienst im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) gehört bereits zur Tradition. Weiterlesen ⮕

WKNÖ-Präsident besichtigte Pfizer-Standort in OrthPräsident Wolfgang Ecker zeigte sich beeindruckt vom Orther Standort(h). Weiterlesen ⮕

Mit der Rikscha auf ein Eis: PBZ-Bewohner freuen sich über AusflügeEine von der Stadtgemeinde Wolkersdorf zur Verfügung gestellte Elektro-Rikscha stößt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf auf große Begeisterung. Weiterlesen ⮕

Pflegezentrum feierte ErntedankgottesdienstDer Erntedankgottesdienst im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) gehört bereits zur Tradition. Weiterlesen ⮕

FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigenDie FPÖ Steiermark hat eine Fotomontage veröffentlicht, die ihr jetzt eine Strafe wegen übler Nachrede einbrachte. Weiterlesen ⮕